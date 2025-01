Inter-news.it - Pavard: «Vogliamo arrivare fino in fondo! Meno pressioni ora»

Leggi su Inter-news.it

Benjaminha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Monaco. Il francese spiega la posizione dei nerazzurri in Champions League. Rispetto la stagione passata, hai vinto subito. Che differenza c’è tra la squadra dell’anno scorso e quella di quest’anno?Sono venuto qui all’Inter per vincere tutti i titoli possibili. Sono tanti anni che l’Inter è molto performante e vince titoli e trofei. La Champions League è un obiettivo, siamo molto fiduciosi. Stiamo preparando bene le partite insieme al mister e al suo staff. Siamo tranquilli, ci sono giocatori che giocano insieme da tanti anni. Anche io ho meccanismi molto avviati ormai, quindi cercheremo di qualificarci contro il Monaco. Ci aspettiamo una partita difficile, faremo di tutto per vincere domani.Lottare punto a punto con un avversario per lo scudetto, qual è dal punto di vista psicologico l’aspetto più importante per la squadra?L’anno scorso avevamo tanti punti di vantaggio, ma nel calcio non si può vincere il campionato con 18 punti di vantaggio.