Pallanuoto b maschile | il protagonista di giornata e’ stato spadafora con 5 reti Poker Rari Nantes | i ragazzi di Viola battono anche la Mestrina

Lacala il. Quarto successo in cinque sfide giocate per la formazione di Antonioche si conferma matricola terribile nella serie Bdi. Francesco Sgobbi e compagniinfatti lae raggiungo al terzo posto il Vicenza, avversario sabato prossimo. Con lanon c’è mai stata sfida; guidati da un eccellente Riccardoin attacco 5e sapiente regia per lui, i bolognesi hanno sempre tenuto le redini dell’incontro allungando definitivamente nella quarta ed ultima frazione di gioco. Da sottolineare l’ennesimo esordio in B per il giovanissimi del vivaio. Stavolta è toccato a Lorenzo Daidone, ottimonei frangenti in cui coachlo ha gettato in vasca. Le altre gare: Padova-Verona 9-3, Torino-Vicenza 10-9, Bergamo-Dalmine 8-6, Monza-Milano 9-8.