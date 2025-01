Lanazione.it - Ortopedia, intervento di chirurgia robotica alla spalla all’ospedale di Cortona

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 28 gennaio 2025 – Anche l’ospedale Santa MargheritaFratta avrà il suo robot per effettuare interventi diprotesica al ginocchio. Il dispositivo arriverà a febbraio nella struttura ospedaliera die permetterà di effettuare gli stessi interventi già effettuati con il robotdi Arezzo. «L’arrivo, a febbraio, del robot ci consentirà di eseguire anche aprotesi di ginocchio con una precisione millimetrica e una corretta allocazione dei componenti – spiega il dr. Marco Zucchini -: laè ormai sempre più richiesta dai pazienti che devono sottoporsi addiprotesica proprio per i vantaggi che questa offre in termini di recupero post operatorio e tempi di degenza ridotti. Oggi sono pochi i casi in cui non si può ricorrere: è, infatti, sconsigliato nei casi in cui ci sono enormi deformità post traumatiche, quando siamo in presenza di una anatomia alterata che difficilmente riesce ad essere rielaborata dal programma e in caso di sostituzione di protesi».