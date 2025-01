Oasport.it - NBA, i risultati della notte: Cleveland torna al successo, Boston ko con Houston e New York ne approfitta

Nottata ricca di partite in NBA, che continua la sua marcia verso l’All Star Game. La notiziaè il ritorno alla vittoria deiCavaliers, che chiudono la pratica Detroit Pistons in un match senza storia: Darius Garland e Donovan Mitchell combinano 43 punti nel 110-81 finale, con Simone Fontecchio in campo e segnando 4 punti.Cade invece, che viene sconfitta dagliRockets in un match di alto livello risolto soltanto a sette decimi dal termine: è Amen Thompson a siglare il canestrovittoria con un floater da applausi che mette il punto esclamativo ad una partita da 33 punti e 9 rimbalzi, con lui un Dillon Brooks che si tramuta in una vera e propria macchina da tre punti chiudendo a quota 36 e con 10/15 dall’arco.Per i campioni in carica si riduce il margine con i NewKnicks, che ora sono solo a undi margine dopo aver spazzato via i Memphis Grizzlies per 143-106 con i 28 di Mikal Bridges, i 23 di Karl-Anthony Towns e i 20 di Brunson, mentre Ja Morant e compagni perdono così contatto daper la seconda piazza dopo una partita in cui on ha funzionato praticamente niente.