Mister Movie | Iva Zanicchi commenta il Premio alla Carriere a Sanremo 2025

Iva, l’Aquila di Ligonchio, ha ricevuto una notizia che l’ha riempita di gioia: sarà premiatacarriera al prossimo Festival di. La cantante, intervistata a “Un Giorno da Pecora”, ha raccontato di aver scoperto la notizia in modo inaspettato, mentre era a pranzo.Ivariceverà ilCarriera“Non me l’aspettavo proprio”, ha confessato Iva, ancora incredula. Sua figlia, che era a conoscenza del, ha voluto farle una sorpresa, aspettando il momento giusto per rivelarle la notizia.La reazione di Ivanotizia è stata un mix di emozione e ironia. “Sembra un requiem più che uncarriera!”, ha scherzato, riferendosisua età. Ma subito dopo ha aggiunto: “Scherzo, sono felicissima”.Preparativi per il FestivalIn vista dell’evento, Ivasi sta già preparando.