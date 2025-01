Lanazione.it - "Match alla pari con il Tau. Avanti così"

"Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Abbiamo giocatocon una delle capolista del campionato e avremmo meritato qualcosa in più. Niente da dire ai ragazzi, se non che devono continuare con questo spirito e questa determinazione". E’ molto soddisfatto Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, malgrado la sconfitta di misura incassata sul campo del Tau Calcio. Un ko che fa tornare i pratesi nelle sabbie mobili della zona play out del girone D di serie D, ma che arriva dopo un’altra ottima prestazione dei bluamaranto. Con 22 punti i ragazzi allenati da Settesoldi sono scivolati al sestultimo posto, raggiunti dal San Marino, che ha pareggiato contro il fanalino di coda Fiorenzuola (ora solitario a 13 punti, 9 in meno dei pratesi). Si è avvicinato, salendo a 21 punti dopo ilcon l’Imolese, anche il Progresso, che ha raggiunto il Corticella, sconfitto dal Forlì.