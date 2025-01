Ilgiorno.it - Lurago d'Erba, a fuoco una vasca idromassaggio in giardino

Leggi su Ilgiorno.it

Sono dovuti intervenire i vigili delper domare l’incendio partito da unacollocata neldi una abitazione privata. Le fiamme si sono sprigionate verso le 17.30 ad’in via Cà Ronchi, quasi certamente per un problema elettrico, generando fin da subito una colonna di fumo visibile anche a distanza di chilometri. In posto sono arrivate due squadre dei vigili delda Cantù e da, per procedere con lo spegnimento dell'incendio e verificare le successive condizioni di sicurezza. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.