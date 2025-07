Penta giura vendetta contro Seth Rollins dopo una sconfitta controversa a WWE Raw

penta giura vendetta contro Seth Rollins dopo una sconfitta controversa a WWE Raw. Proprio mentre Penta sembrava a un passo dalla vittoria con una Mexican Destroyer, Seth Rollins ha tradito le regole con un colpo basso e una Curb Stomp, impedendogli di trionfare. Determinato a far pagare caro il suo avversario, Penta promette: “Seth Rollins, a Money in the Bank l’hai fatto. Stasera l’hai fatto di nuovo. Ma sai una cosa? Non mi importa quante volte devo...”.

Proprio mentre Penta sembrava essere vicino alla vittoria con una Mexican Destroyer nell'ultima puntata di WWE Raw, il suo avversario Seth Rollins ha tirato fuori una manovra subdola: un colpo basso seguito da una Curb Stomp per impedirgli di arrivare al successo. Di conseguenza, Penta è ora deciso a vendicarsi. "Seth Rollins, a Money in the Bank l'hai fatto. Stasera l'hai fatto di nuovo. Ma sai una cosa? Non mi importa quante volte devo perdere, ce la farò," ha detto Penta in un video su TikTok dopo lo show. "Lo prometto a te e a tutta la gente, non importa quante volte devo affrontarti. Te lo giuro, Seth Rollins, verrò a prenderti e ti batterò.

