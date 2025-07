Pier Silvio Berlusconi critica due programmi Mediaset parole durissime | ecco quali sono

Pier Silvio Berlusconi non ha lasciato spazio a fraintendimenti durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2025-2026, criticando duramente due programmi della scorsa stagione. La sua franchezza mette in luce le aspettative deluse e la volontà di rinnovamento, spingendo l’azienda verso nuove sfide. Mentre archivia queste esperienze negative, si concentra sul futuro, puntando a proporre contenuti innovativi e più coinvolgenti per il pubblico italiano.

Durante la presentazione ufficiale dei palinsesti Mediaset 2025-2026, Pier Silvio Berlusconi non ha usato mezzi termini per commentare due produzioni che hanno segnato la scorsa stagione televisiva. Con un tono diretto e senza filtri, l'amministratore delegato del Biscione ha espresso tutta la sua delusione per i risultati di due format che non hanno convinto né il pubblico né i vertici Mediaset. E mentre archivia queste esperienze negative, Berlusconi ha anche svelato nuovi dettagli sul futuro del Grande Fratello, pronto a tornare in una veste inedita per celebrare i suoi 25 anni.

