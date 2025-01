Quotidiano.net - L’IA cinese spaventa gli Usa: "Costa meno e funziona meglio". Big Tech affonda Wall Street

Il guru del digitale e consigliere di Donald Trump, Mark Andreesen, scrive su X che "DeepSeek R1 è una delle innovazioni più sorprendenti e impressionanti che abbia mai visto e, in quanto open source, un incredibile dono al mondo". Peccato, però, che la comparsa sul mercato deldell’appabbia avuto l’effetto di un uragano sui titolinelle Borse americane e europee: tutti a picco, con il colosso dei microchip Nvidia che crolla di oltre il 17%. E peccato che per lo stesso presidente Usa, che punta all’intelligenza artificiale e su programmi miliardari come Stargate per riaffermare il primato "imperiale" tecnologico americano, la notizia sia l’opposto di un regalo: un vero atto di guerra e di sfida della Cina alla potenza della Silicon Valley sulla frontiera del. Tanto che, nel giorno della consacrazione ufficiale dell’app del Dragone, a metà pomeriggio la stessa finisce al centro di un massiccio attacco cyber, fino a dichiarare che limiterà la registrazione di nuovi utenti ai suoi servizi.