Ilgiorno.it - L’azienda al servizio di Asst Sette Laghi taglia gli stipendi: il caso dei distributori dei farmaci negli ospedali varesini finisce all’Ispettorato del lavoro

Varese, 28 gennaio 2025 – Un tavolo di confronto davantideldi Varese, per provare a trovare una soluzione – impresa ardua a dire il vero – per i circa quaranta lavoratori delle due aziende che si occupano della distribuzione deidellache rischiano il posto o, nella migliore delle ipotesi, una riduzione consistente di salario. L’incontro è convocato domani e la speranza, come si dice, è sempre l’ultima a morire, ma la società laziale Demax – che dal 1° febbraio subentra nella gestione deldi distribuzione dei medicinali destinati a curare i pazienti ricoverati – non intende retrocedere di un passo, dopo aver annunciato di voler ridurre ore di, e quindi il salario. La rabbia del sindacato “L’incontroè il primo passo – racconta Livio Muratore della Filcams Cgil che sta seguendo da vicino la vertenza da inizio gennaio –.