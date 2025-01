Liberoquotidiano.it - "Inopportuno, una brutta idea": Sanremo, la crociata di Repubblica contro Masini e Fedez

"Quel testonon è una bella": il quotidiano, in un articolo a firma Paolo Di Paolo, attacca il brano "Bella stro**a", cheha deciso di cantare insieme al suo interprete, Marco, durante la serata cover di. Una scelta, quella del rapper, che in un primo momento ha fatto pensare a una possibile "dedica" alla ex Chiara Ferragni, anche se non c'è nessuna certezza a riguardo. Lo stesso conduttore e direttore artistico del festival, Carlo Conti, ha detto di non sapere e di non essere interessato. Di Paolo, poi, passa ad analizzare la canzone in questione, non risparmiando critiche: "Anno 1995: compie trent'anni proprio in questo mese di gennaio. Prima traccia del disco Il cielo della vergine, firmata con Giancarlo Bigazzi. Videoclip reso quasi cringe dal tempo e parole forti che già all'epoca destarono qualche polemica.