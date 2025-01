Grande Fratello Luca Calvani costretto ad abbandonare la casa | la scoperta dopo l’annuncio di Signorini

Leggi su Caffeinamagazine.it

La puntata delandata in onda ieri sera, 27 gennaio 2025, è stata ricca di colpi di scena, emozioni e novità che hanno tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori. La serata ha visto l’ingresso di tre nuovi concorrenti: Maria Teresa Ruta, Federico Chimirri e Mattia Fumagalli. Maria Teresa Ruta, già nota al pubblico per la sua partecipazione a precedenti edizioni del reality, ha portato una ventata di energia con il suo carattere esuberante.>> “Ha fatto tutto”., Maria Teresa Ruta rompe il silenzio prima della direttaFederico e Mattia, volti nuovi per il pubblico del, hanno subito attirato l’attenzione degli inquilini, promettendo di aggiungere nuove dinamiche al gioco. Un momento toccante della serata è stato dedicato ad Amanda Lecciso, che ha ricevuto una sorpresa speciale.