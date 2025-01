Teleclubitalia.it - Giugliano, rifiuti abbandonati in via Santa Maria a Cubito: sequestri, denunce e sanzioni

Leggi su Teleclubitalia.it

Prosegue al’intensa attività di controllo per contrastare il fenomeno dell’abbandono illecito dei. In un’operazione condotta dal Nucleo di Polizia Stradale del Comando locale, guidati dal comandante Luigi De Simone, con la collaborazione dell’Esercito Italiano, aliquota “Terra dei Fuochi”, sono stati effettuati interventi in viasversati illegalmente: .L'articoloin viaTeleclubitalia.