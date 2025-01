Feedpress.me - Eventi estremi e crisi climatica in Sicilia, Legambiente: “Necessario accelerare sulle rinnovabili”

Le recenti piogge torrenziali, che si sono abbattute sulladopo mesi di siccità, hanno messo in luce ancora una volta la vulnerabilità del territorio ai cambiamenti climatici . Alluvioni, mareggiate e tempeste stanno causando danni significativi a infrastrutture pubbliche e private, aggravando una situazione già critica per il comparto agricolo e zootecnico, oltre che per la quotidianità.