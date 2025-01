Quotidiano.net - Esercito israeliano spara colpi di avvertimento a sospetti a Gaza

L'vigila sui palestinesi in viaggio verso nord e fa sapere di averto ieri 'di' per allontanare dei '' che si avvicinavano alle truppe. "Nella parte settentrionale di- scrive l'Idf su Telegram - le truppe hanno identificato un sospettato che rappresentava una minaccia per loro e hannotodiper allontanarlo. Il sospettato non si è allontanato e, poiché continuava a rappresentare una minaccia per le truppe, sono statiti altriper allontanare la minaccia. Inoltre, nella parte centrale di, un aereohato per allontanare un certo numero di veicoliche si stavano muovendo verso nord in un'area che non è autorizzata per il passaggio secondo l'accordo e senza ispezione, in violazione dei termini dell'accordo.