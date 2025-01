Ilfattoquotidiano.it - È morto l’ex fidanzato di Enzo Miccio, Laurent Miralles. Il wedding planner disperato dà la notizia sui social: “Un dolore troppo grande, inimmaginabile”

“È impossibile,, ilforte, difficile da accettare. Lo butto via come se non fosse vero. Buon viaggioresterai con me nel mio cuore per sempre“. Con queste poche parole scritte in francese e cariche die amore,ha salutato il suo ex compagno. Sul suo profilo Instagram sono apparse alcune foto della coppia, che è stata insieme per sei anni e che si è separata nel 2023, felici in vacanza e nella loro quotidianità.Non si sa il motivo della scomparsa di, ma tutto è stretto nel massimo riserbo. La famiglia e lo stessonon vogliono fornire ulteriori dettagli.compagno delaveva solo 54 anni ed era un noto chirurgo francese, specializzato nella medicina estetica e moderne tecniche anti-aging. La coppia ha vissuto la relazione con la totale riservatezza e lo stesso chirurgo amava che i sentimenti fossero lontani dalle luci dei riflettori del mondo dello spettacolo.