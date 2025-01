Cityrumors.it - Deep Seek: ecco perchè la IA cinese spaventa il mondo e si consiglia di non utilizzarla

Leggi su Cityrumors.it

I motivi per cui il nuovo colossoAI che sta facendo tremare l’Occidente,ndo l’interodell’intelligenza artificiale e mandando in crisi le Big Tech di Wall StreetSoltanto una settimana fa,,un laboratoriodi ricerca sull’intelligenza artificiale relativamente sconosciuto, ha lanciato un modello open source che ha fatto rapidamente parlare di sé nella Silicon Valley e non solo, diventando l’app gratuita più scaricata nell’app store statunitense di Apple. Mandando subito in crisi le aziende più importanti del settore.la IAile sidi non– Cityrumors.itL’intelligenza artificiale (IA) è l’abilità di una macchina di mostrare capacità umane quali il ragionamento, l’apprendimento, la pianificazione e la creatività.