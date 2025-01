Gamberorosso.it - Cosa si mangia a Panama, il paese a cavallo tra due continenti e due oceani

La peculiare conformazione geografica rendeuna nazione transcontinentale atra duee due. Con una comunità multietnica e una biodiversità straordinaria, ilè un intreccio di culture, tradizioni e sapori che si riflettono sulla sua ricca gastronomia, con specialità che fondono influenze indigene, africane, ispaniche e asiatiche. Dal pesce e frutti di mare freschi, a ricchi stufati di carne, passando per ricette caraibiche e ancestrali a base di una strabiliante varietà di ingredienti locali. La capitale,City, è stata nominata Città Creativa per la Gastronomia Unesco nel 2017 per la sua versatilità e varietà. Quanto ha contribuito il Canale dialla diffusione di queste caratteristiche uniche del? Di, infatti, oltre il suo Canale, si conosce ancora troppo poco.