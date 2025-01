Ilfattoquotidiano.it - Congo, incendiate le ambasciate nella capitale. I ribelli avanzano, la croce rossa: “Rischio diffusione ebola”

Questa mattina, diversi manifestantilesi hanno incendiato ledi Francia, Stati Uniti e Ruanda a Kinshasa,della Repubblica Democratica del(RdC). Le proteste sono scoppiate dopo che idel Movimento 23 marzo (M23), sostenuti dal Ruanda, hanno conquistato la città di Goma, capoluogo della provincia del Nord Kivu. Secondo Voice of, anche l’ambasciata ugandese è stata saccheggiata. Davanti alla sede diplomatica francese, i manifestanti hanno dato fuoco a una bandiera della Francia, accusata di sostenere il Ruanda del presidente Paul Kagame. La, inoltre, ha lanciato un grave allarme legato al conflitto: i combattimenti in corso minacciano il laboratorio sull’, esponendo la città aldi una possibiledel virus. Il direttore regionale del Comitato dellaper l’Africa, Patrick Youssef, ha dichiarato che il Comitato Internazionale dellaè “molto preoccupato per la situazione del laboratorio dell’istituto nazionale di ricerca biomedica, che sta affrontando ildi interruzioni di corrente, nonché la questione della conservazione dei campioni che potrebbero essere colpiti dagli scontri” mettendo in guardia da conseguenze inimmaginabili se i (campioni), compreso il virusche contiene, dovessero diffondersi”.