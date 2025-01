Metropolitanmagazine.it - Come DeepSeek ha fatto crollare bruscamente le azioni statunitensi e le criptovalute

Lesono crollatelunedì – e il produttore di chip Nvidia ha perso quasi 600 miliardi di dollari di valore di mercato – dopo che a sorpresa, una società cinese di intelligenza artificiale,ha minacciato l’aura di invincibilità che circonda l’industria tecnologica americana., una startup di un anno fa, ha rivelato una capacità straordinaria la scorsa settimana: ha presentato un modello di intelligenza artificiale simile a ChatGPT, chiamato R1, che ha tutte le capacità familiari, operando a una frazione del costo dei popolari modelli di intelligenza artificiale di OpenAI, Google o Meta. La società ha dichiarato di aver speso solo 5,6 milioni di dollari in potenza di calcolo per il suo modello base, rispetto alle centinaia di milioni o miliardi di dollari che le aziende statunitensi spendono per le loro tecnologie di intelligenza artificiale.