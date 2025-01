Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Pogacar: "Sto migliorando, merito dei nuovi metodi di allenamento"

Roma, 28 gennaio 2025 – Tadejl'osservato speciale: la crescita esponenziale del rendimento dello sloveno nel 2024 ha aperto un dibattito senza esclusione di colpi e di ipotesi di vario genere, non esattamente una novità nel. L'ultimo tassello alla vicenda lo ha apposto proprio il diretto interessato, che ai microfoni di CyclingWeekly ha parlato dei suoidi. Le dichiarazioni diSi parte dal cambio allenatore (da Inigo San Milan a Javier Sola) in seguito ai due Tour de France persi e andati a Jonas Vingegaard. "Javier parla con me ogni giorno e quindi non posso permettermi di rilassarmi neanche un secondo. Non che lo avrei fatto, ma è comunque bello avere qualcuno di cui fidarti e con il quale comunicare in maniera positiva". Non solo un evidente approccio psicologico diverso: nella crescita dic'entrano anche idiportati da Sola.