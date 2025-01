Lanazione.it - Aurelia, fiducia a tempo. “I lavori dello stralcio A riprenderanno a giugno”. Ma la crisi di Ici incombe

La Spezia, 28 gennaio 2025 –. L’incontro per fare il punto sullo stop ai cantieri dell’Bis alla Spezia e a Savona, e sullafinanziaria della Ici Costruzioni – azienda che detiene l’appalto dell’intero lotto savonese eA del terzo lotto della variante spezzina – si è concluso senza certezze, se non quella per cui la fine di marzo rappresenterà uno snodo cruciale. Per fine marzo, infatti, Ici riceverà il verdetto circa il piano di risanamento economico finanziario aziendale. Prima di quella data, impossibile ipotizzare una ripresa dei, anche se dalla riunione tra il commissario straordinario delle opere Matteo Castiglioni, l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone e i sindacati, si ipotizza che in caso di positiva ricomposizione della, Ici sarebbe a quel punto in grado di ricominciare a pieno regime per, con la fineA dell’spezzina pronto nel 2026.