La Tezenis cade a Verona contro Pesaro e scivola in zona Play-In

Tezenis Verona esce sconfitta dal match contro Pesaro e non concretizza il primo match point per accedere direttamente ai Playoff. Partita condotta nel primo tempo dai gialloblù che riescono a mettere ottima pressione difensiva e a coinvolgere diversi interpreti nella metà campo d'attacco.

