Lecce punto importante a Bergamo Calcio

Lecce. Salentini in vantaggio nel primo tempo, padroni di casa in rete nella ripresa. Ottima partita del Lecce in un contesto difficile e reso ancora più complicato per la drammatica vicebda6di Graziano Fiorita, morto d’infarto durante il ritiro del Lecce di cui il 47enne era fisioterapista. Il Lecce non avrebbe voluto giocare e lo ha manifestato anche con l’abbigliamento: maglie bianche con la sola numerazione e la scritta “senza valore, senza dolore”. Con questo pareggio il Lecce porta a due i punti di vantaggio sul terzultimo posto nella classifica di serie A, occupato da Empoli e Vicenza mentre il Monza ultimo è virtualmente retrocesso.a quattro giornate dalla fine del campionato. L'articolo Lecce, punto importante a Bergamo <small class="subtitle">Calcio<small> proviene da Noi Notizie. Noinotizie.it - Lecce, punto importante a Bergamo Calcio Leggi su Noinotizie.it Un rigore per parte ha sancito l’1-1 fra Atalanta e. Salentini in vantaggio nel primo tempo, padroni di casa in rete nella ripresa. Ottima partita delin un contesto difficile e reso ancora più complicato per la drammatica vicebda6di Graziano Fiorita, morto d’infarto durante il ritiro deldi cui il 47enne era fisioterapista. Ilnon avrebbe voluto giocare e lo ha manifestato anche con l’abbigliamento: maglie bianche con la sola numerazione e la scritta “senza valore, senza dolore”. Con questo pareggio ilporta a due i punti di vantaggio sul terzultimo posto nella classifica di serie A, occupato da Empoli e Vicenza mentre il Monza ultimo è virtualmente retrocesso.a quattro giornate dalla fine del campionato. L'articolo proviene da Noi Notizie.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Acf Arezzo, la primavera conquista un punto importante contro la Juventus - Arezzo, 5 marzo 2025 – Allo Stadio Dei Pini di Foiano della Chiana, le cittine di Simone Gori mettono in campo una grande prestazione, strappando un prestigioso pareggio contro la capolista Juventus. Nel corso della prima partita di gioco, le amaranto difendono con ordine, chiudendo gli spazi alle bianconere e provando a ripartire, senza però impensierire Sossai. La prima vera occasione della partita arriva al 31’ in favore delle ospiti, quando Ferraresi tenta la rovesciata finita di poco a lato della porta. 🔗lanazione.it

Settore Giovanile. L’U18 vince a Bergamo. Un solo punto per l’U17 - Fine settimana ‘zoppo’ per quanto riguarda gli impegni delle formazioni del Settore Giovanile dell’Empoli, sia Under 16 che Under 15 hanno infatti osservato il proprio turno di riposo nei rispettivi campionati, ma comunque positivo per le due compagini che sono scese in campo. Partiamo dall’Under 18, ‘corsara’ a Bergamo contro l’Atalanta. A decidere la sfida due reti nei minuti di recupero ad opera di Blazic e Chiuchiuini. 🔗sport.quotidiano.net

Lecce-Milan, Moncada: “Il ruolo del DS è importante. Sul futuro di Conceicao…” - Geoffrey Moncada, dirigente rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Lecce-Milan, partita della 28^ giornata della Serie A 2024-2025 🔗pianetamilan.it

Ne parlano su altre fonti

Lecce, punto importante a Bergamo; Il Lecce non vuole partire per Bergamo, rischia la sconfitta a tavolino; Morte del fisioterapista, Lecce allo scontro con la Lega: stamattina non vuole partire per Bergamo; Atalanta-Lecce, nuovi voci dal Salento: la squadra giallorossa non vuole partire per Bergamo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lecce, punto importante a Bergamo Calcio - Un rigore per parte ha sancito l’1-1 fra Atalanta e Lecce. Salentini in vantaggio nel primo tempo, padroni di casa in rete nella ripresa. Ottima partita del Lecce in un contesto difficile e reso ... 🔗noinotizie.it

Champions, la bagarre continua: l'Atalanta frena ancora, il Lecce strappa un punto a Bergamo - BERGAMO - Finisce 1-1 la partita delle polemiche tra Atalanta e Lecce con i giallorossi che portano a casa un prezioso punto nella lotta salvezza (+2 sul Venezia terzultimo) mnetre la Dea deve ancora ... 🔗tuttosport.com

Il Lecce parte per Bergamo ma senza i dirigenti: protesta silenziosa - I salentini sono partiti solo domenica mattina per la sfida contro l'Atalanta di cui avevano chiesto il rinvio per la morte del fisioterapista ... 🔗msn.com