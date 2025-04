FA Cup il Manchester City batte il Nottingham Forest e raggiunge il Crystal Palace in finale

Manchester City batte il Nottingham Forest e va in finale, dove troverà il Crystal Palace: l’occasione per la squadra di Guardiola di finire con un trofeo Il Manchester City si impone 2-0 contro il Nottingham Forest e conquista l’accesso alla finale di FA Cup, dove affronterà il Crystal Palace, che ieri ha . Calcionews24.com - FA Cup, il Manchester City batte il Nottingham Forest e raggiunge il Crystal Palace in finale Leggi su Calcionews24.com Fa Cup, ilile va in, dove troverà il: l’occasione per la squadra di Guardiola di finire con un trofeo Ilsi impone 2-0 contro ile conquista l’accesso alladi FA Cup, dove affronterà il, che ieri ha .

FA Cup, Manchester City in semifinale: 2-1 in rimonta al Bournemouth, ma si fa male Haaland. Ok l'Aston Villa - Il Manchester City vede quasi concretizzarsi lo spettro di una stagione da zero titoli, poi riesce ad allontanarlo. La squadra di Pep Guardiola... 🔗calciomercato.com

Guardiola felice di aver evitato la spavento in “incredibile” FA Cup dopo il Manchester City che ha alzato Leyton Orient - 2025-02-08 17:20:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Pep Guardiola ha salutato la FA Cup “incredibile” dopo aver visto la sua squadra di Manchester City evitare uno spavento onnipotente a Leyton Oriente questo pomeriggio. La città è seguita a metà tempo dopo che Stefan Ortega ha trasformato lo sforzo di 45 yard di Jamie Donley nella sua rete, ma i gol dopo la pausa di Abdukodir Khusanov e Kevin de Bruyne hanno suscitato I visitatori nel cappello per il quinto round. 🔗justcalcio.com

Il pronostico delle semifinali di Fa Cup: si parte con Crystal Palace-Aston Villa; Nottingham Forest-Manchester City dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Confirmed Line-Ups: Nottingham Forest vs Manchester City (FA Cup Semi-Final); City in finale di Fa Cup, Nottingham ko: Guardiola sfiderà il Crystal Palace. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

