Napoli da urlo | primato solitario McTominay stende il Torino con una doppietta

Napoli non si lascia sfuggire l'occasione più importante della stagione e si riprende la vetta della Serie A in solitaria. Al Maradona, davanti a un pubblico in estasi, gli azzurri battono 2-0 il Torino grazie alla serata di grazia di Scott McTominay.

