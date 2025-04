Gene Hackman svelate le cause della morte del premio Oscar e della moglie

Gene Hackman morto per insufficienza cardiaca e gravi alterazioni ipertensive Secondo l'Office of the Medical Investigator del New Mexico, un'autopsia finale ottenuta da Fox News Digital mostra che Hackman aveva una "storia di insufficienza cardiaca congestizia" oltre a "gravi alterazioni ipertensive croniche, renali".Al leggendario attore è stato impiantato un "pacemaker biventricolare" nell'aprile 2019, secondo quanto riportato dai documenti. L'autopsia ha inoltre rilevato "caratteristiche neurodegenerative compatibili con il morbo di Alzheimer"."L'autopsia ha evidenziato una grave patologia cardiovascolare aterosclerotica e ipertensiva, con posizionamento di stent coronarici e di un bypass, nonché una precedente sostituzione della valvola aortica", si legge nei documenti.

