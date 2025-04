Pagelle Napoli-Torino 2-0 | McTominay fenomenale Conte si prende la vetta a +3 sull’Inter

McTominay permette al Napoli di battere il Torino 2-0 e di salire a +3 sull’Inter in vetta alla classifica. Dopo la sconfitta dei nerazzurri contro la Roma, Antonio Conte diventa padrone del proprio destino a quattro giornate dalla fine del campionato. Protagonista è lo scozzese, che sblocca il risultato al 7? con un inserimento su assist di Anguissa. Un gol in fotocopia a quello del 41?: stavolta l’assist è di Politano, ma il guizzo vincente in area è sempre di McTominay, che sale così a quota 11 gol in Serie A. L’unica nota stonata sono gli infortuni di Buongiorno e Anguissa, entrambi da valutare in vista del match di Lecce.NapoliMeret 6Zero tiri in porta del Torino. Preciso nell’ordinaria amministrazioneDi Lorenzo 7Vede ed esegue il filtrante per Anguissa nell’azione del vantaggio. Leggi su Sportface.it Una doppietta di Scottpermette aldi battere il2-0 e di salire a +3inalla classifica. Dopo la sconfitta dei nerazzurri contro la Roma, Antoniodiventa padrone del proprio destino a quattro giornate dalla fine del campionato. Protagonista è lo scozzese, che sblocca il risultato al 7? con un inserimento su assist di Anguissa. Un gol in fotocopia a quello del 41?: stavolta l’assist è di Politano, ma il guizzo vincente in area è sempre di, che sale così a quota 11 gol in Serie A. L’unica nota stonata sono gli infortuni di Buongiorno e Anguissa, entrambi da valutare in vista del match di Lecce.Meret 6Zero tiri in porta del. Preciso nell’ordinaria amministrazioneDi Lorenzo 7Vede ed esegue il filtrante per Anguissa nell’azione del vantaggio.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli-Fiorentina 2-1, le pagelle: Lukaku (7,5) devastante, McTominay (7) giganteggia in mediana, Gudmundsson (6) - Il Napoli batte 2-1 la Fiorentina al Maradona e torna a -1 dall'Inter. Decisivi i gol di Lukaku e Raspadori, Gudmundsson prova a riaprire i giochi ma la squadra di Conte riesce a tenere botta nel... 🔗ilmessaggero.it

Napoli, le pagelle di CM: Lukaku MVP, McTominay domina col fisico - Meret 6: impossibile arrivare sul tiro di Gudmundsson. Chiude tutto nel finale Di Lorenzo 6,5: la deformazione professionale lo porta spesso in... 🔗calciomercato.com

Venezia-Napoli, le pagelle: McTominay non molla mai, non mancano le insufficienze tra gli azzurri - Le pagelle di Venezia-Napoli 0-0: Meret 6.5 Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Buongiorno 6 Politano 5.5, Gilmour 6, Lobotka 6, McTominay 6.5, Spinazzola 6 Raspadori 6, Lukaku 5.5 Juan Jesus 6, Olivera 6, Anguissa 5.5, Okafor 6, Simeone sv Conte 6 Mariani 6 IL MIGLIORE DI... 🔗napolitoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Le pagelle di Napoli-Torino 2-0: a Casadei fa male il duello con McTominay; Le pagelle di Monza-Napoli 0-1: McTominay Mvp; Monza-Napoli 0-1, pagelle: Caldirola ferma Lukaku, McTominay ancora decisivo; Pagelle da capogiro per lo scozzese azzurro Scott McTominay. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Napoli-Torino, le pagelle di CM: McTominay l'oro di Napoli, Spinazzola sprint. Adams sprecone - Napoli-Torino 2-0 NAPOLI Meret 6: spettatore non pagante, Adams lo grazia poi non corre alcun rischio Di Lorenzo 6,5: orchestra lui l`azione del vantaggio con un. 🔗msn.com

Napoli-Torino 2-0, la pagella: McTominay e Anguissa per gli azzurri al comando - McTominay, anzi McTop. In alto come il Napoli, di nuovo primo in classifica, bello e vincente. Una notte speciale, di quelle che per strada puoi sentire già i caroselli. Perché ora ... 🔗ilmattino.it

Pagelle Napoli-Torino 2-0: McTominay è letale, Conte vede lo scudetto ma perde Anguissa e Buongiorno - Serie A 34a giornata Napoli-Torino 2-0 pagelle: McTominay decide la sfida del Maradona con la sua doppietta. Ma Conte non ride: Anguissa e Buongiorno ko. 🔗sport.virgilio.it