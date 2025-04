Napoli tutto facile col Torino | l’Inter adesso è seconda in classifica

Napoli, come da pronostico, non sbaglia contro il Torino e vince 2-0. Inter sorpassata in classifica: tre punti di differenza.tutto facile – Il Napoli va a caccia del sorpasso sull'Inter, dopo il terzo KO di fila della squadra di Simone Inzaghi, stavolta a San Siro contro la Roma. I nerazzurri, infatti, nel pomeriggio hanno trovato la terza sconfitta di fila dopo quelle a Bologna e contro il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Al Diego Armando Maradona, match abbordabile per l'undici di Antonio Conte, che gioca contro un Torino privo di obiettivi stagionali, visto il decimo posto in classifica. tutto facile per gli azzurri, che praticamente chiudono i giochi nel primo tempo. In grande spolvero Scott McTominay, che al sesto minuto trova il gol del vantaggio battendo Milinkovic Savic.

