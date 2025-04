Volpe gol l' Audace chiude la regular season con una vittoria

Il sogno della promozione diretta si è infranto ufficialmente la scorsa settimana, nei fatti con la sconfitta interna col Benevento. Eventi infausti che non hanno macchiato una regular season straordinaria. La migliore di sempre per l'Audace Cerignola, che a lungo ha annusato la possibilità di.

FOTO | L’ultimo sorriso (per ora un po’ amaro) dell’Audace Cerignola - Si chiude con una vittoria l’ultima giornata del campionato di Serie C per l’Audace Cerignola. Al “Monterisi” finisce 1-0 grazie ... 🔗marchiodoc.it

Tonfo dell’Audace e il sogno B è più lontano - Al Monterisi, sotto la pioggia, è andata in scena una delle prestazioni più deludenti della stagione per la squadra di ... 🔗marchiodoc.it

Un gol per tempo e l’Audace Cerignola salta anche l’ostacolo Cavese con D’Andrea e Capomaggio - L’Audace comincia a prendere sempre più campo, al 17' Volpe gira di testa su traversone dalla destra, sfera a lambire il palo alla destra del portiere. Gli ofantini non sfruttano un paio di ripartenze ... 🔗lanotiziaweb.it