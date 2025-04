Marcia | Palmisano rientra e trova il personale nei 5000 metri di Ceprano

Palmisano rientra dopo sei mesi di assenza e a Ceprano, in provincia di Frosinone, trova il record personale nei 5000 metri in 20:44.13. L’azzurra oro europeo e bronzo iridato nei 30 km, torna così in gara dopo diverso tempo. L’inverno dell’atleta delle Fiamme Gialle è stato travagliato, a causa dell’infiammazione con lesione al cavo popliteo che l’ha costretta a due mesi di stop tra dicembre e gennaio. Al rientro, l’azzurra ha potuto godere del clima del Trofeo Fulvio Villa, dopo un’assenza dal panorama agonistico che durava dalla 10 km di Madrid, risalente allo scorso ottobre.L’infortunio è ora alle spalle e ora Palmisano – reduce da tre settimane abbondanti trascorse in altura in Namibia – guarda ai prossimi appuntamento. Il primo evento internazionale saranno gli Europei a squadre di Podebrady, in programma il 18 maggio in Repubblica Ceca. Leggi su Sportface.it Antonelladopo sei mesi di assenza e a, in provincia di Frosinone,il recordneiin 20:44.13. L’azzurra oro europeo e bronzo iridato nei 30 km, torna così in gara dopo diverso tempo. L’inverno dell’atleta delle Fiamme Gialle è stato travagliato, a causa dell’infiammazione con lesione al cavo popliteo che l’ha costretta a due mesi di stop tra dicembre e gennaio. Al rientro, l’azzurra ha potuto godere del clima del Trofeo Fulvio Villa, dopo un’assenza dal panorama agonistico che durava dalla 10 km di Madrid, risalente allo scorso ottobre.L’infortunio è ora alle spalle e ora– reduce da tre settimane abbondanti trascorse in altura in Namibia – guarda ai prossimi appuntamento. Il primo evento internazionale saranno gli Europei a squadre di Podebrady, in programma il 18 maggio in Repubblica Ceca.

