Inter-Roma 0-1 | i giallorossi agganciano il Bologna i nerazzurri in piena crisi

Inter, è diventato teatro di una disfatta che sembra riscrivere le ambizioni dei nerazzurri. Dopo il recente tracollo contro il Bologna e l’amaro ko in Coppa Italia contro il Milan, l’Inter non riesce a trovare il riscatto nemmeno contro la Roma, che strappa una vittoria preziosa grazie a una prestazione di assoluta solidità difensiva e al guizzo decisivo di Soulé al 22?.La scena del gol è un quadro che i tifosi dell’Inter ricorderanno con amarezza: una palla vagante in area, un istante di indecisione fatale, e l’argentino Soulé, veloce come un rapace, batte Sommer con un colpo chirurgico. Da quel momento in poi, il match è una danza di resistenza e opportunità sprecate. Nella ripresa, i padroni di casa attaccano con rabbia e disperazione, ma la Roma, pur sbagliando alcune occasioni in contropiede, mantiene il vantaggio fino al fischio finale. Ilfogliettone.it - Inter-Roma 0-1: i giallorossi agganciano il Bologna, i nerazzurri in piena crisi Leggi su Ilfogliettone.it San Siro, tempio del calcio e casa dell’, è diventato teatro di una disfatta che sembra riscrivere le ambizioni dei. Dopo il recente tracollo contro ile l’amaro ko in Coppa Italia contro il Milan, l’non riesce a trovare il riscatto nemmeno contro la, che strappa una vittoria preziosa grazie a una prestazione di assoluta solidità difensiva e al guizzo decisivo di Soulé al 22?.La scena del gol è un quadro che i tifosi dell’ricorderanno con amarezza: una palla vagante in area, un istante di indecisione fatale, e l’argentino Soulé, veloce come un rapace, batte Sommer con un colpo chirurgico. Da quel momento in poi, il match è una danza di resistenza e opportunità sprecate. Nella ripresa, i padroni di casa attaccano con rabbia e disperazione, ma la, pur sbagliando alcune occasioni in contropiede, mantiene il vantaggio fino al fischio finale.

