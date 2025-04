Retegui risponde a Karlsson | 1-1 di rigore tra Atalanta e Lecce nella partita dei valori calpestati

Bergamo. Dignità. Quella di presentarsi comunque ad una partita che in altri universi neanche così paralleli non si sarebbe mai dovuta disputare in questi tempi. Quella di giocare a testa alta, onorando la memoria di Graziano Fiorita. Oltre il risultato. In un clima che fino al quarto d'ora del primo tempo ha ballato tra il surreale e il grottesco — come giustamente doveva essere. Perché Atalanta-Lecce è terminata 1-1, si è giocata per volontà della Lega Serie A di domenica sera, rimandata di sole quarantott'ore rispetto all'orario originario, dopo il lutto che ha colpito la società giallorossa.Graziano non era semplicemente un fisioterapista: era di più. Un compagno di viaggio, un amico, un fratello per ogni giocatore che con lui trascorreva giornate intere. Sarebbe bastato un minimo di contatto in più con la realtà per capire che la regolarità di un campionato non sarebbe stata pregiudicata per un rinvio di qualche ulteriore giorno.

