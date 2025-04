Brambilla si complimenta con la Juventus Next Gen | Abbiamo fatto un capolavoro ad arrivare ai playoff Adesso andiamo a Benevento per giocarcela

Mister Brambilla ha parlato dopo la sconfitta della Juventus Next Gen contro il Messina. I bianconeri concludono al nono posto la Regular Season e affronteranno il Benevento al primo turno dei playoff di Serie C.

PAROLE – «Siamo venuti qua per giocarci questa partita per finire bene il campionato e preparare al meglio l'avvicinamento ai playoff. La partita è stata condizionata dalla prima espulsione, i ragazzi non hanno mollato, Abbiamo creato qualcosa ma non siamo riusciti a essere pericolosi. Ora dobbiamo concentrarci al massimo per i playoff. Ci aspettavamo questa atmosfera calda in questo stadio, Abbiamo fatto una buona gara però condizionata dall'inferiorità numerica. Abbiamo fatto un capolavoro ad arrivare ai playoff per come eravamo partiti, Abbiamo lavorato e trovato continuità di risultati che ci hanno permesso di uscire quasi subito dalle zone pericolose, faccio i complimenti ai ragazzi.

