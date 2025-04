Incidente stradale ad Angri | ragazzo trasportato d' urgenza in ospedale

Angri, dove un ragazzo di nome Simone è rimasto coinvolto in un Incidente verificatosi lungo via Brigadiere d’Anna. Il giovane è stato condotto dai sanitari del 118 all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, dov’è tuttora ricoverato per le ferite riportate a causa. Salernotoday.it - Incidente stradale ad Angri: ragazzo trasportato d'urgenza in ospedale Leggi su Salernotoday.it Paura, ieri pomeriggio, ad, dove undi nome Simone è rimasto coinvolto in unverificatosi lungo via Brigadiere d’Anna. Il giovane è stato condotto dai sanitari del 118 all’“Umberto I” di Nocera Inferiore, dov’è tuttora ricoverato per le ferite riportate a causa.

