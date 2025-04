Serie A il Napoli da solo in vetta

Napoli approfitta dello scivolone dell'Inter e vola solitario in testa alla classifica con 3 punti di margine. Il 2-0 interno contro il Torino è merito della doppietta di McTominay, su azioni quasi fotocopia:al 7' lo scozzese si inserisce al centro su assist di Anguissa, entrato in area a destra:al 41' stesso movimento,il passaggio da destra è di Politano. Tris sfiorato,Billing di testa centra la traversa (62'). Il Lecce impone l'1-1 a Bergamo. Su rigore le reti: al 29' Karlsson, al 69' Retegui (che poi colpisce il palo, 71') Leggi su Servizitelevideo.rai.it 22.47 Ilapprofitta dello scivolone dell'Inter e vola solitario in testa alla classifica con 3 punti di margine. Il 2-0 interno contro il Torino è merito della doppietta di McTominay, su azioni quasi fotocopia:al 7' lo scozzese si inserisce al centro su assist di Anguissa, entrato in area a destra:al 41' stesso movimento,il passaggio da destra è di Politano. Tris sfiorato,Billing di testa centra la traversa (62'). Il Lecce impone l'1-1 a Bergamo. Su rigore le reti: al 29' Karlsson, al 69' Retegui (che poi colpisce il palo, 71')

Como Napoli 2-1, Conte affonda e perde la vetta! La classifica aggiornata Serie A, cosa cambia per l'Inter… - di RedazioneComo Napoli 2-1, Antonio Conte affonda e perde la vetta, ecco cos'è successo, la classifica aggiornata Serie A e cosa cambia per l'Inter ora E' successo di tutto in questo Como Napoli, partita visionata con attenzione da parte dell'Inter di Simone Inzaghi (avversaria diretta dei campani nella lotta scudetto). Ad aprire le danze l'autogol di Rhamani al minuto numero sette, seguito – dieci giri di orologio più tardi – dal pareggio di Rapsadori.

Risultati Serie A: impresa di Napoli contro la Virtus. Trento riaggancia la vetta - Bologna, 16 marzo 2025 – Al termine del 22esimo turno della regular season, sono ben quattro le squadre in vetta al campionato di Serie A di basket: dopo il passo falso di Brescia e il travolgente successo di Trapani che ha così raggiunto la testa a quota 32 punti, è arrivato il passo falso della Virtus Segafredo Bologna che ha perso 93-88 nel testa-coda in casa di una straordinaria Napoli. A trascinare i partenopei verso l'impresa ci hanno pensato Tomislav Zubcic (28 punti) e Jacob Pullen (25).

Serie A, il Napoli allunga in vetta: pari fra Atalanta e Lecce - Prosegue senza alcun tipo di sosta la 34° giornata di Serie A, entrata nel vivo oggi 27 aprile. Le ultime due partite di questa domenica calcistica si sono appena concluse e ci hanno regalato grande spettacolo. Si parte dal Napoli, che ha battuto con un netto 2-0 il Torino sfruttando il passo falso dell'Inter. A lanciare gli azzurri è stato Scott McTominay, autore di una doppietta da urlo con due reti al 7? ed il 41? minuto.

