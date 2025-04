Cosa c’entra Quentin Tarantino con Mortal Kombat? Una fatality che è tutta un tributo

Mortal Kombat 1 cita Tarantino: la storia della fatality che è un chiaro omaggio ad una tecnica di Kill Bill.Nella storia che ci apprestiamo a raccontarvi, il confine tra universo cinematografico e universo videoludico si è assottigliato ancora una volta. In Mortal Kombat 1 (uscito ormai nel settembre del 2023) c'è infatti una fatality che è un grande tributo ad un grande film di Quentin Trantino: Shujinko rende omaggio al film del regista italo-americano Kill Bill, riprendendo la celebre tecnica dell'esplosione del cuore con cinque colpi delle dita insegnata da Pai Mei a Beatrix Kiddo.Già a ridosso dell'uscita del videogioco Ed Boon, mente creativa dietro la saga e cofondatore di NetherRealm Studios (l'azienda che sviluppa M1K), aveva pubblicato un video su X in cui metteva in evidenza questa somiglianza, con tanto di commento ironico annesso: "What are you talking about? We don't draw inspiration from movies".

