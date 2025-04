Atletica Guerra e Nestola vincono i Campionati Italiani dei 10 000 metri

Guerra e Sara Nestola hanno vinto i Campionati Italiani dei 10.000 metri, andati in scena a Cosenza: primo tricolore sulla distanza e il secondo della carriera per entrambi gli atleti. Il 23enne romano ha preso l’iniziativa nei pressi del decimo chilometri e si è involato verso il successo, imponendosi con il tempo di 29:01.36 davanti al calabrese Luca Ursano (29:09.04) e al veneto Nicolò Bedin (29:15.37). Il titolo promesse è invece stato conquistato da Nicolò Cornali (29:22.06).Sara Nestola si è regalata una nuova gioia dopo la medaglia di bronzo conquistata due settimane fa agli Europei su strada nella mezza maratona. La 23enne emiliana, allenata da Stefano Baldini, ha trionfato con il crono di 33:10.72 precedendo Marika Accorsi (33:52.06) e Giulia Aprile (34:36.44). Il titolo promesse è invece andato a Greta Settino (34:41. Oasport.it - Atletica, Guerra e Nestola vincono i Campionati Italiani dei 10.000 metri Leggi su Oasport.it Francescoe Sarahanno vinto idei 10.000, andati in scena a Cosenza: primo tricolore sulla distanza e il secondo della carriera per entrambi gli atleti. Il 23enne romano ha preso l’iniziativa nei pressi del decimo chiloe si è involato verso il successo, imponendosi con il tempo di 29:01.36 davanti al calabrese Luca Ursano (29:09.04) e al veneto Nicolò Bedin (29:15.37). Il titolo promesse è invece stato conquistato da Nicolò Cornali (29:22.06).Sarasi è regalata una nuova gioia dopo la medaglia di bronzo conquistata due settimane fa agli Europei su strada nella mezza maratona. La 23enne emiliana, allenata da Stefano Baldini, ha trionfato con il crono di 33:10.72 precedendo Marika Accorsi (33:52.06) e Giulia Aprile (34:36.44). Il titolo promesse è invece andato a Greta Settino (34:41.

LIVE Atletica, Europei su strada 2025 in DIRETTA: Sara Nestola, rimonta di bronzo nella mezza! Chiappinelli quinto, vincono Gressier ed Herbiet - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30: per oggi è tutto, appuntamento a domani con le altre due gare in programma, i 10 mila con Nadia Battocletti e la maratona 11.27: Terzo posto per l'Italia nella gara a squadre maschile, con Chiappinelli, Ouhda e Chevrier. I trionfatori di questa prima giornata sono il francese Gressier e la belga Herbiet 11.26: Si apre con un grande risultato per l'Italia questa nuova manifestazione: i campionati Europei su strada di Lovanio.

Atletica: Onchari e Girmay vincono la maratona di Padova, successo di Del Buono nella mezza - Numeri da record per la 25esima edizione della Maratona di Padova, che ha visto oltre 40mila partecipanti tra competizioni ufficiali e prove non competitive, con 65 nazioni rappresentate al via. Tra le atlete più attese, Federica Del Buono non ha tradito le aspettative e ha portato a casa la mezza maratona. La mezzofondista dei Carabinieri, reduce dall'oro a squadre nei 10 km agli Europei di corsa su strada, ha corso con grande coraggio fin dai primi chilometri.

Atletica, Sara Nestola firma la rimonta impetuosa: bronzo agli Europei di corsa su strada! - Sara Nestola ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nella mezza maratona che ha aperto gli Europei 2025 di corsa su strada, prima edizione di questa competizione continentale. L'azzurra si è resa protagonista di un finale davvero meraviglioso e in continua spinta, riuscendo così a meritarsi il terzo gradino del podio a Lovanio (Belgio), dove si è corso sotto un bel sole e una temperatura di circa 15 °C.

