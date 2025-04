Carburanti | prezzi in calo ecco dove conviene fare il pieno

prezzi di benzina e gasolio sono in diminuzione da diverse settimane, un segnale positivo proprio in concomitanza con i lunghi ponti primaverili che hanno visto molti italiani mettersi in viaggio con mezzi privati.Il trend dei prezziSecondo i dati del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), nelle ultime tre settimane il prezzo medio nazionale della benzina è sceso da 1,761 euro al litro (rilevazione del 7 aprile) a 1,7162 euro al litro (dato del 21 aprile), con una diminuzione superiore al 2%. Ancora più marcata la flessione per il gasolio, che nello stesso periodo è passato da 1,657 a 1,609 euro al litro, con un ribasso che sfiora il 3%. Ilfogliettone.it - Carburanti: prezzi in calo, ecco dove conviene fare il pieno Leggi su Ilfogliettone.it Dopo i rincari di inizio anno e l’annuncio dell’aumento delle accise sul diesel, arrivano finalmente buone notizie per gli automobilisti italiani. L’ultima indagine di Altroconsumo conferma che idi benzina e gasolio sono in diminuzione da diverse settimane, un segnale positivo proprio in concomitanza con i lunghi ponti primaverili che hanno visto molti italiani mettersi in viaggio con mezzi privati.Il trend deiSecondo i dati del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), nelle ultime tre settimane il prezzo medio nazionale della benzina è sceso da 1,761 euro al litro (rilevazione del 7 aprile) a 1,7162 euro al litro (dato del 21 aprile), con una diminuzione superiore al 2%. Ancora più marcata la flessione per il gasolio, che nello stesso periodo è passato da 1,657 a 1,609 euro al litro, con un ribasso che sfiora il 3%.

Cosa riportano altre fonti

Carburanti, prezzi in calo anche in Toscana: benzina a 1,7 al litro. Ecco perché - Firenze, 22 aprile 2025 - In Toscana i prezzi dei carburanti sono in netta discesa. Secondo i dati pubblicati sul sito del ministero, aggiornati al 22 aprile, la media della benzina in modalità self si attesta nella regione intorno a 1,7 euro al litro, mentre il gasolio è sceso a circa 1,6. Sono valori che riportano la memoria a oltre tre anni fa: non si vedeva un prezzo così basso dall’ottobre 2021, fatta eccezione per i mesi in cui era attivo lo sconto sulle accise. 🔗lanazione.it

Prezzi dei carburanti in calo: benzina e diesel più economici - Continuano a calare i prezzi dei carburanti dopo la decisa flessione del prezzo del petrolio. La benzina self service secondo le elaborazioni dalla Staffetta, è scambiata a 1,738 euro al litro (-11 millesimi, compagnie 1,741, pompe bianche 1,733) e il diesel self service a 1,635 euro al litro (-11, compagnie 1,639, pompe bianche 1,626). La benzina servito si vende in media a 1,881 euro al litro (-10, compagnie 1,922, pompe bianche 1,803), il diesel servito a 1,778 euro al litro (-10, compagnie 1,820, pompe bianche 1,696). 🔗quotidiano.net

Prezzi carburanti in calo: benzina self a 1,736 euro al litro secondo Quotidiano Energia - Prosegue la discesa dei prezzi sulla rete dei carburanti. In base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 del 14 aprile, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,736 euro al litro (1,738 la rilevazione del 13 aprile), con le compagnie tra 1,726 e 1,745 euro al litro (no logo 1,733). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,633 euro al litro (rispetto a 1,635), con i diversi marchi tra 1,618 e 1,641 euro al litro (no logo 1,627). 🔗quotidiano.net

Su questo argomento da altre fonti

