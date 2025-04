Ilfogliettone.it - Italia-Turchia, vertice a Roma: Meloni ed Erdogan rafforzano l’asse economico e militare

Si accendono i riflettori su Villa Doria Pamphili, dove martedì 29 aprile il presidente del Consiglio Giorgiaaccoglierà il presidente turco Recep Tayyipper il IV. Palazzo Chigi conferma l’appuntamento alle 11:30, in un evento che promette di cementare i legami trae Ankara, con un’agenda fitta che spazia dall’economia alla difesa. Sempre martedì 29 aprile, ma alle alle 15, all’Hotel Parco dei Principi, si terrà il Forum di dialogo imprenditoriale, a cui parteciperà la stessa premier. Il summit, inizialmente fissato per il 17 aprile e poi rinviato senza spiegazioni ufficiali, arriva in un momento di straordinaria vivacità nei rapporti bilaterali.Gli scambi commerciali hanno toccato quota 32 miliardi di dollari nel 2024, con l’exportno verso laschizzato a +24% nell’ultimo anno.