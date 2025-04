Il Napoli si sbarazza del Torino e allunga sull’Inter | +3 a quattro giornate dalla fine

Napoli ha battuto 2-0 il Torino al Maradona: decisiva la doppietta di uno strepitoso Scott McTominay. Quando mancano quattro giornate alla fine del campionato, gli azzurri di Conte hanno tre punti di vantaggio sull'Inter, battuta nel pomeriggio dalla Roma. Leggi su Fanpage.it Ilha battuto 2-0 ilal Maradona: decisiva la doppietta di uno strepitoso Scott McTominay. Quando mancanoalladel campionato, gli azzurri di Conte hanno tre punti di vantaggio sull'Inter, battuta nel pomeriggioRoma.

