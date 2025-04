Cosa serve al Napoli per vincere matematicamente lo Scudetto dopo il Torino e quando può succedere

Napoli dopo aver battuto il Torino si è portato a più tre sull'Inter sconfitta dalla Roma. La squadra di Conte è favorita per lo Scudetto, ecco quando potrebbe arriare. Leggi su Fanpage.it Ilaver battuto ilsi è portato a più tre sull'Inter sconfitta dalla Roma. La squadra di Conte è favorita per lo, eccopotrebbe arriare.

Napoli, McTominay rivela: «Mai conosciuto uno come Conte, ha voglia di vincere sempre! Obiettivo? Devo migliorare una cosa» - Le parole di Scott McTominay, centrocampista scozzese di proprietà del Napoli, sul suo impatto in azzurro. Tutti i dettagli in merito Scott McTominay ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sua stagione con il Napoli. Ne avevo sentito parlare durante gli Europei e c’è stata un’immediata attrazione. Quando è arrivata questa occasione, l’ho presa seriamente in […] 🔗calcionews24.com

Arnautovic a Mediaset: «Prima della partita ci siamo detti una cosa, siamo l’Inter e andiamo a Napoli per vincere! Derby col Milan in semifinale? Vi dico questo» - di RedazioneL’attaccante dell’Inter, Marko Arnautovic, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ai Quarti di Finale di Coppa Italia contro la Lazio Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset al termine di Inter Lazio, Marko Arnautovic ha parlato così commentando il successo ai Quarti di Finale di Coppa Italia. QUANTO SONO CONTENTO? – «Tanto, quanto vale per l’Inter vale anche per me. L’importante è che abbiamo vinto, prima della partita ci siamo detti che volevamo vincere e andare in semifinale. 🔗internews24.com

Sosa: “Napoli, devi pensare di vincere contro l’Inter! Poi dipende da cosa accadrà in campo” - Roberto Sosa, ex giocatore del Napoli, a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Se firmo per un pareggio? Se me lo domandate sabato alle 20:00, posso anche rispondere di sì, ma prima di iniziare la partita dico che bisogna giocarsela fino in fondo. Al 90? sarà diverso. Bisogna giocarsela perché può venir fuori di tutto, a mio avviso, da questa sfida. 🔗terzotemponapoli.com

Come Inter e Napoli possono vincere o perdere lo scudetto: guida a virtù ed errori possibili; Conte: Chi ha vinto sa cosa serve per vincere; Sabatini: E' inspiegabile cosa accade al Napoli di Conte da 4 partite, meritava di vincere il Bologna.

Il Napoli vince, Conte parla chiaro: ecco cosa serve per restare - Serve un club disposto a lottare con lui, a investire, a crederci fino in fondo. Questo Napoli ha tutto per aprire un nuovo ciclo. Ha un tecnico che incarna perfettamente la fame e la mentalità ... 🔗football-magazine.it

Marchegiani: “Cosa serve per la rimonta? Entusiasmo, a Napoli fa la differenza” - ForzAzzurri.net - Il Mattino - Marchegiani: "Cosa serve per la rimonta? Entusiasmo, a Napoli fa la differenza" L'ex portiere, e oggi opinionista, Luca Marchegiani, è ... 🔗forzazzurri.net