Atalanta Lecce 1-1 | Un punto a testa tra nerazzurri e giallorossi

Atalanta Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Atalanta Lecce, valevole per la 34ª giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. FINISCE QUI IL MATCH Quattro minuti di recupero 83? CAMBI PER IL .

Pronostico Atalanta-Lazio: dato shock negli ultimi 11 precedenti a Bergamo - Atalanta-Lazio è una partita della trentunesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. La sosta per gli impegni delle nazionali sarebbe dovuta essere un toccasana per un’Atalanta ridimensionata dalla sconfitta nello scontro diretto con l’Inter, ma la deludente prestazione offerta domenica a Firenze ha smentito questa previsione. 🔗ilveggente.it

L’Atalanta non va oltre il punto. Dea, il turnover non dà energia. Il Cagliari impone il pari senza reti - di Fabrizio CarcanoBERGAMOUn altro pareggio per l’Atalanta. Il quinto nell’ultimo mese e mezzo per la Dea, bloccata al Gewiss sullo 0-0 da un Cagliari bravo a barricarsi nel suo bunker difensivo. Padroni di casa frenati a livello offensivo dalle assenze prolungate di Lookman e Maldini. Assenze che stanno pesando nel gioco, ma anche nelle rotazioni di una squadra che da settembre sta giocando due gare alla settimana. 🔗sport.quotidiano.net

Il Lecce non va a Bergamo, squadra distrutta dopo la morte di Graziano: cosa succede con l’Atalanta - Stamattina il Lecce non partirà per Bergamo in vista della partita con l'Atalanta riprogrammata per domenica sera dalla Lega di Serie A, dopo il rinvio in seguito alla tragica morte del fisioterapista Graziano Fiorita. La squadra è distrutta, ancora sotto shock per la perdita improvvisa del 47enne amatissimo. Che cosa succede adesso e cosa rischia il Lecce qualora vada dritto e non si presenti in campo domenica sera al fischio d'inizio del match. 🔗fanpage.it

Champions, la bagarre continua: l'Atalanta frena ancora, il Lecce strappa un punto a Bergamo - BERGAMO - Finisce 1-1 la partita delle polemiche tra Atalanta e Lecce con i giallorossi che portano a casa un prezioso punto nella lotta salvezza (+2 sul Venezia terzultimo) mnetre la Dea deve ancora ... 🔗tuttosport.com

Atalanta-Lecce 1-1, Retegui risponde a Karlsson. Un punto d'oro per la squadra di Giampaolo che ricorda Graziano Fiorita - A Bergamo il Lecce rende omaggio al fisioterapista scomparso Graziano Fiorita e indossa maglie bianche senza loghi per protesta. L'Atalanta spreca un'occasione per allungare ... 🔗corriere.it

Atalanta-Lecce LIVE, le formazioni ufficiali: fuori De Ketelaere, c'è Retegui. Giampaolo con Rebic - Atalanta-Lecce, 34esima giornata di Serie A Atalanta-Lecce è una sfida valevole per la per la 34esima giornata del campionato di Serie A. Una sfida che vede du. 🔗msn.com