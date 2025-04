La Cavese supera il Sorrento 1-0 al Lamberti | decide un gol di Sorrentino

Cavese chiude il campionato con una vittoria: un gol di Sorrentino decide la partita allo Stadio Simonetta Lamberti, battendo il Sorrento di misura. La squadra di Vincenzo Maiuri termina a 41 punti, mentre il Sorrento si ferma a quota 35.I padroni di casa partono forte: Pezzella tenta un. Salernotoday.it - La Cavese supera il Sorrento, 1-0 al Lamberti: decide un gol di Sorrentino Leggi su Salernotoday.it Lachiude il campionato con una vittoria: un gol dila partita allo Stadio Simonetta, battendo ildi misura. La squadra di Vincenzo Maiuri termina a 41 punti, mentre ilsi ferma a quota 35.I padroni di casa partono forte: Pezzella tenta un.

La Cavese supera il Sorrento, 1-0 al Lamberti: decide un gol di Sorrentino - La Cavese batte il Sorrento con un gol di Sorrentino e chiude il campionato a 41 punti. I costieri terminano la stagione con il terzo ko consecutivo ... 🔗salernotoday.it

Diretta Cavese Sorrento/ Streaming video tv: derby campano allo Stadio Lamberti! (Serie C, 27 aprile 2025) - Diretta Cavese Sorrento, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Lamberti per il trentottesimo turno della Serie C 2024/2025, girone C. 🔗ilsussidiario.net

Sorrento, anche il derby con la Cavese in esilio a Potenza: ma arriva il bando per il restyling del Campo Italia - Derby in esilio a Potenza (oggi pomeriggio, ore 15) Sorrento-Cavese. «Veniamo da un buon periodo ... 2215 dello scorso 10 dicembre, firmata dall’architetto Filippo Di Martino, entra nel ... 🔗msn.com