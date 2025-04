Inzaghi a Inter Tv | Non siamo stati premiati negli episodi abbiamo affrontato una brutta settimana

Inzaghi, l’allenatore dell’Inter ha parlato a Inter TV della gara con la Roma persa dai nerazzurri: il commento nel post partitaL’Inter di Simone Inzaghi subisce la terza sconfitta di fila, dopo il ko contro il Bologna e la sconfitta nella semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Questa volta, la squadra nerazzurra è stata battuta in casa dalla Roma, pregiudicando anche la possibilità di conquistare lo Scudetto. L’allenatore nerazzurro ha rilasciato un commento circa questa situazione a Inter TV al termine della partita.LE PAROLE DI Inzaghi SULLA PARTITA – «Nel primo tempo non siamo stati lucidi come siamo solitamente. Nel secondo la squadra ha messo in campo tutto ciò che aveva. Non siamo stati premiati negli episodi, abbiamo affrontato una brutta settimana e dobbiamo cercare di riorganizzarci nel migliore dei modi in queste 48 ore”. Internews24.com - Inzaghi a Inter Tv: «Non siamo stati premiati negli episodi, abbiamo affrontato una brutta settimana» Leggi su Internews24.com , l’allenatore dell’ha parlato aTV della gara con la Roma persa dai nerazzurri: il commento nel post partitaL’di Simonesubisce la terza sconfitta di fila, dopo il ko contro il Bologna e la sconfitta nella semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Questa volta, la squadra nerazzurra è stata battuta in casa dalla Roma, pregiudicando anche la possibilità di conquistare lo Scudetto. L’allenatore nerazzurro ha rilasciato un commento circa questa situazione aTV al termine della partita.LE PAROLE DISULLA PARTITA – «Nel primo tempo nonlucidi comesolitamente. Nel secondo la squadra ha messo in campo tutto ciò che aveva. Nonunae dobbiamo cercare di riorganizzarci nel migliore dei modi in queste 48 ore”.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Inzaghi svela cos’ha fatto l’Inter durante Bologna-Napoli: tutti davanti alla TV ma per vedere altro - Simone Inzaghi ha svelato cos'ha fatto l'Inter durante Bologna-Napoli di lunedì sera: nerazzurri tutti davanti alla TV, ma non per guardare la partita.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Inzaghi a Inter TV: «Siamo stati squadra con la S maiuscola! Abbiamo finito con Bisseck e Correa da quinti, vi svelo il nostro segreto» - di RedazioneIl tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo ottenuto ieri in campionato contro l’Atalanta Intervenuto ai microfoni di Inter TV al termine di Atalanta Inter, Simone Inzaghi ha parlato così. SUL MATCH – «Abbiamo fatto una grande gara contro un avversario di assoluto valore. Abbiamo vinto meritatamente, era una partita importante ma non decisiva. 🔗internews24.com

Inzaghi a Inter TV: «Ripartiamo con un vantaggio minimo che dobbiamo sfruttare al ritorno, i ragazzi stanno dando tutto!» - di RedazioneIl tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo in Champions League contro il Bayern Monaco Intervenuto nel corso del postpartita di Bayern Monaco Inter, andata dei quarti di finale di Champions League, Simone Inzaghi ha commentato il successo dei suoi ai microfoni di Inter TV. SULLA VITTORIA – «Adesso più che guardare al risultato dobbiamo guardare avanti, ripartiamo con un vantaggio minimo ma che dobbiamo sfruttare al ritorno. 🔗internews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Inzaghi dice in tv cosa e chi sta frenando la sua Inter: cita 4 fattori decisivi, facile parlarne; Inzaghi a ITV: Affrontata una brutta settimana e oggi non siamo stati premiati. Ma c'è fiducia per questo finale di stagione; Gesto di Inzaghi all’arbitro visto in TV: cosa dice il regolamento; Inzaghi: «Il campionato non è finito: avanti con fiducia. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Inzaghi dice in tv cosa e chi sta frenando la sua Inter: cita 4 fattori decisivi, “facile parlarne” - Il tecnico nerazzurro mostra grande amarezza per la “brutta sconfitta” incassata contro la Roma. Non alza la voce ma non si nasconde: “Abbiamo assenze, rimesse laterali, rigori, calendari…”. "Abbiamo ... 🔗fanpage.it

Inzaghi a ITV: “La mia squadra ha messo l’anima, le gente lo ha capito. Ripartiamo da…” - I nerazzurri vanno sotto di un gol e non riescono a rimontare il risultato. Grande amarezza in casa Inter, le parole di Simone Inzaghi. 🔗fcinter1908.it

Inzaghi a ITV: "Affrontata una brutta settimana e oggi non siamo stati premiati. Ma c'è fiducia per questo finale di stagione" - Terza sconfitta consecutiva per l'Inter di Simone Inzaghi che dopo il ko di Bologna e quello col Milan in Coppa Italia, perde anche in casa con la Roma e adesso fa vacillare anche lo scudetto. Risulta ... 🔗msn.com