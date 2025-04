Team Altamura arriva una sconfitta ad Avellino | biancorossi piegati per 2-1

Team Altamura chiude il campionato di Serie C, girone C, con una sconfitta. Allo stadio Partenio-Lombardi la formazione guidata da Daniele Di Donato è stata superata per 2-1 dall'Avellino, già promosso in Serie B.A sbloccare il match al 25' è stato Patierno, mentre nel finale del primo. Baritoday.it - Team Altamura, arriva una sconfitta ad Avellino: biancorossi piegati per 2-1 Leggi su Baritoday.it Ilchiude il campionato di Serie C, girone C, con una. Allo stadio Partenio-Lombardi la formazione guidata da Daniele Di Donato è stata superata per 2-1 dall', già promosso in Serie B.A sbloccare il match al 25' è stato Patierno, mentre nel finale del primo.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sconfitta per il Team Altamura: il Messina si impone per 3-1 - Arriva la seconda sconfitta consecutiva per il Team Altamura, ancora una volta in trasferta. Dopo il ko al cospetto del Potenza di due settimane fa, la formqazione guidata da Daniele Di Donato è stata battuta per 3-1 dal Messina allo stadio San Filippo-Franco Scoglio. Al 5' Luciani ha... 🔗baritoday.it

Team Altamura, altra sconfitta: il Trapani si impone per 2-0 - Arriva la quarta sconfitta nelle ultime quattro partite per il Team Altamura. Allo stadio Provinciale i biancorossi sono stati piegati per 2-0 dal Trapani, che ha inflitto la quattordicesima battuta d'arresto stagionale. Al 32' Kragl ha trasformato un calcio di rigore assegnato per fallo di... 🔗europa.today.it

Team Altamura, altra sconfitta: il Trapani si impone per 2-0 - Arriva la quarta sconfitta nelle ultime quattro partite per il Team Altamura. Allo stadio Provinciale i biancorossi sono stati piegati per 2-0 dal Trapani, che ha inflitto la quattordicesima battuta d'arresto stagionale. Al 32' Kragl ha trasformato un calcio di rigore assegnato per fallo di... 🔗baritoday.it

Cosa riportano altre fonti

Team Altamura, arriva una sconfitta ad Avellino: biancorossi piegati per 2-1; Team Altamura, quarta sconfitta di fila; Audace Cerignola: sconfitta di misura 1-0 ad Altamura; Il Cerignola si ferma dopo cinque mesi. Stasera l'Altamura per consolidare la salvezza. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Team Altamura, altra sconfitta: il Trapani si impone per 2-0 - Quattordicesimo ko in campionato per la formazione guidata da Daniele Di Donato, che ha incassato un gol per tempo ... 🔗baritoday.it

Team Altamura: l'Avellino non fa sconti e festeggia - Tutto secondo pronostico. In un "Partenio" gremito per la festa promozione in serie B, Team Altamura è sovrastato dal clima celebrativo e dalla forza dei "lupi". I padroni di casa non fanno sconti e " ... 🔗altamuralife.it

Sconfitta per il Team Altamura: il Messina si impone per 3-1 - Arriva la seconda sconfitta consecutiva per il Team Altamura, ancora una volta in trasferta. Dopo il ko al cospetto del Potenza di due settimane fa, la formqazione guidata da Daniele Di Donato è stata ... 🔗baritoday.it