Serie A riscatto della Juve | il Monza battuto per 2-0

riscatto Juve ma con l'amaro in bocca. I bianconeri di Tudor battono il Monza per 2-0, nel posticipo della 34a giornata di Serie A, con i gol di Nico Gonzalez all'11' e di Kolo Muani al 33' ma perdono Yildiz per la prossima partita di Bologna. Tre punti importantissimi per la Juve, che si riporta momentaneamente al quarto posto con 62 punti in attesa di Udinese-Bologna in programma domani. Per il Monza una sconfitta che potrebbe certificare già stasera la matematica retrocessione in Serie B se il Lecce dovesse vincere a Bergamo contro l'Atalanta. Primo tempo tutto di marca bianconera. Il risultato si sblocca già dopo 11' con Nico Gonzalez che fulmina di sinistro Turati dai 20 metri. I bianconeri sono padroni del campo e si divorano il raddoppio in almeno un paio di circostanze, una clamorosa con Kolo Muani. Liberoquotidiano.it - Serie A, riscatto della Juve: il Monza battuto per 2-0 Leggi su Liberoquotidiano.it ma con l'amaro in bocca. I bianconeri di Tudor battono ilper 2-0, nel posticipo34a giornata diA, con i gol di Nico Gonzalez all'11' e di Kolo Muani al 33' ma perdono Yildiz per la prossima partita di Bologna. Tre punti importantissimi per la, che si riporta momentaneamente al quarto posto con 62 punti in attesa di Udinese-Bologna in programma domani. Per iluna sconfitta che potrebbe certificare già stasera la matematica retrocessione inB se il Lecce dovesse vincere a Bergamo contro l'Atalanta. Primo tempo tutto di marca bianconera. Il risultato si sblocca già dopo 11' con Nico Gonzalez che fulmina di sinistro Turati dai 20 metri. I bianconeri sono padroni del campo e si divorano il raddoppio in almeno un paio di circostanze, una clamorosa con Kolo Muani.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Classifica aggiornata Serie A: come cambia per la Juve dopo Lazio-Monza e Cagliari-Parma - di Redazione JuventusNews24Classifica aggiornata Serie A: come cambia per la Juve dopo Lazio-Monza e Cagliari-Parma. La situazione aggiornata dopo i due match delle 15 Due pesanti vittorie in questo pomeriggio di Serie A: da un lato il travolgente successo della Lazio ai danni del Monza fanalino di coda, dall’altro quello del Cagliari in casa nello scontro salvezza col Parma. Come cambia la classifica per la Juve. 🔗juventusnews24.com

Classifica aggiornata Serie A: come cambia per la Juve dopo Monza Como - di Redazione JuventusNews24Classifica aggiornata Serie A: come cambia per la Juve dopo la sfida del sabato pomeriggio tra Monza e Como Finisce 1-3 tra Monza e Como, il primo match di questo sabato pomeriggio di Serie A. Ecco come cambia per la Juve. Inter 67 (30)Napoli 64 (30)Atalanta 58 (30)Bologna 56 (30)Juventus 55 (30)Roma 52 (30)Lazio 52 (30)Fiorentina 51 (30)Milan 47 (30)Udinese 40 (31)Torino 39 (30)Genoa 38 (31)Como 33 (31)Verona 30 (30)Cagliari 29 (30)Parma 26 (30)Lecce 25 (30)Empoli 23 (30)Venezia 20 (30)Monza 15 (31) Leggi su Juventusnews24. 🔗juventusnews24.com

Muharemovic saluta la Juve: scattato l’obbligo di riscatto dopo la promozione del Sassuolo in Serie A. Tutti i dettagli e le cifre dell’affare - di Redazione JuventusNews24Muharemovic saluta la Juve: scattato l’obbligo di riscatto da parte del Sassuolo. Le cifre e i dettagli sul difensore Il Sassuolo completa l’acquisto di un giocatore dalla Juventus. Dopo l’aritmetica promozione in Serie A, il club neroverde ha potuto riscattare Tarik Muharemovic. Proprio il predetto traguardo sportivo ha reso ufficiale l’obbligo di riscatto, fissato sui 3 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita. 🔗juventusnews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Serie A, riscatto della Juve: il Monza battuto per 2-0 | .it; Dove vedere Juventus-Monza in tv: le probabili formazioni; Serie A, la Juventus non può sbagliare: quote da riscatto contro il Monza, i bookie puntano sul...; Monza-Juve, le pagelle bianconere: Yildiz insidioso, riscatto Nico Gonzalez. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Juventus-Monza 2-0: i bianconeri tornano a vincere ma perdono Yildiz per Bologna - Riscatto Juve ma con l’amaro in bocca. I bianconeri di Tudor battono il Monza per 2-0 nel posticipo della 34a giornata di Serie A con i gol di Nico Gonzalez all’11’ e di Kolo Muani al 33' ma perdono Y ... 🔗msn.com

Serie A - Juventus-Monza 2-0: Nico Gonzalez-Kolo Muani. I bianconeri - in 10 per tutta la ripresa per il rosso a Yildiz - riprende la corsa Champions - SERIE A - La Juventus di Igor Tudor supera 2-0 il Monza di Alessandro Nesta. A decidere la conteda dell'Allianz Stadium, le reti nel primo tempo di Nico Gonzlez ... 🔗eurosport.it

Juventus-Monza (Serie A): orario, dove vederla in TV, probabili formazioni e pronostico - Obiettivo riscatto per la Juventus, che in vista della 34ª giornata di Serie A intende dimenticare il KO con il Parma (il primo dell'era-Tudor) e tornare a vincere per continuare a lottare per il quar ... 🔗msn.com