Endurista finisce in una pozza con la moto recuperato con l' elicottero

motociclista sul monte Valmeronte nel comune di San Giustino.Il motociclista era caduto in una pozza di fango mentre percorreva un sentiero assieme ad altri motociclisti, facendosi male a una caviglia.Arrivati. Perugiatoday.it - Endurista finisce in una pozza con la moto, recuperato con l'elicottero Leggi su Perugiatoday.it I Vigili del Fuoco della Città di Castello sono intervenuti per soccorrere unciclista sul monte Valmeronte nel comune di San Giustino.Ilciclista era caduto in unadi fango mentre percorreva un sentiero assieme ad altriciclisti, facendosi male a una caviglia.Arrivati.

Ne parlano su altre fonti

Finisce fuori strada con la moto. Tragedia sul Passo del Giogo - di Pietro Mecarozzi Ha perso il controllo della sua moto mentre era in curva. Un ’errore’ fatale, che è costato la vita a Stefano Giusti, 68 anni di Bologna. È successo ieri pomeriggio. L’uomo stava percorrendo il passo del Giogo, non lontano da Firenzuola, sull’Appennino toscano. Durante una delle tante curve che caratterizza quel tratto di strada, l’uomo ha perso il controllo del mezzo e nel cadere sarebbe finito nel fosso che costeggia la carreggiata. 🔗lanazione.it

Incidenti nel Foggiano: ragazzo in moto finisce contro un muretto, auto si ribalta dopo uno scontro all'incrocio - Due rocamboleschi incidenti stradali, per fortuna senza drammatiche conseguenze, sono avvenuti mercoledì 9 aprile. Il primo, nella notte, a San Severo, quando un ragazzo in sella ad una motocicletta è finito contro la recinzione della villa comunale, riportando fratture e contusioni, per le quali... 🔗foggiatoday.it

Si schianta in moto e finisce contro una palma: Antonio morto a Ceglie Messapica, aveva 21 anni - Il grave incidente stradale si è verificato proprio nel centro abitato di Ceglie Messapica (Brindis), su via Galileo Galilei. Il 21enne Antonio Farina sarebbe deceduto sul colpo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Endurista finisce in una pozza con la moto, recuperato con l'elicottero. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne