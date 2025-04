Liliana Segre insultata dagli antisemiti | La più nazista di tutte

Liliana Segre. La senatrice a vita è stata presa di mira dopo la partecipazione alle celebrazioni del 25 Aprile a Pesaro. Le minacce e non solo sono arrivate sulle pagine social del comune e del sindaco della cittadina marchigiana, Andrea Biancani. "Sono parole gravi che andrebbero perseguite dalla giustizia. Pesaro è con lei e bene, benissimo, abbiamo fatto a darle la cittadinanza onoraria", dichiara Biancani. Tra gli insulti sui social "La più nazista di tutte", "vecchia il popolo italiano non ti vuole", "stanno facendo la raccolta differenziata".Immediata la solidarietà bipartisan. "Il Partito Democratico sta con Liliana Segre - commenta Elly Schlein -, che continua a essere faro ed esempio contro l'odio e l'indifferenza, che hanno portato alle pagine più buie della nostra storia. Liberoquotidiano.it - Liliana Segre insultata dagli antisemiti: "La più nazista di tutte" Leggi su Liberoquotidiano.it Insulti contro. La senatrice a vita è stata presa di mira dopo la partecipazione alle celebrazioni del 25 Aprile a Pesaro. Le minacce e non solo sono arrivate sulle pagine social del comune e del sindaco della cittadina marchigiana, Andrea Biancani. "Sono parole gravi che andrebbero perseguite dalla giustizia. Pesaro è con lei e bene, benissimo, abbiamo fatto a darle la cittadinanza onoraria", dichiara Biancani. Tra gli insulti sui social "La piùdi", "vecchia il popolo italiano non ti vuole", "stanno facendo la raccolta differenziata".Immediata la solidarietà bipartisan. "Il Partito Democratico sta con- commenta Elly Schlein -, che continua a essere faro ed esempio contro l'odio e l'indifferenza, che hanno portato alle pagine più buie della nostra storia.

